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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше чем было днем ранее. Госпитализировано за сутки 364 человек, что также меньше предыдущего дня. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 9 июля 2021 года в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 364 человека;
летальных случаев - 20;
выздоровели - 809 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 18520 человек,
методом ИФА - 8452 лица,
экспресс-тестами - 13225 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 240 753 лица;
выздоровели - 2 176 919 человек;
летальных случаев - 52 592;
проведения ПЦР-тестов - 11 020 262.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 41, медработников - 33.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 150 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 22 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 10 случаев;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 4 случая;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 47 случаев;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 16 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 29 случаев;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черкасская область - 11 случаев;
Черновицкая область - 7 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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