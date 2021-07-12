Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля

12.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 11 июля 2021 года в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 266 человек;

летальных случаев - 7;

выздоровели - 236 человек;

протестировано: методом ПЦР - 9606 человек, методом ИФА - 1714 человек, экспресс-тестами - 5 365 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 241 217 человек;

выздоровели - 2 177 529 человек;

летальных исходов - 52 604;

проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.

На фоне общего сокращения количество проведенных тестов, за сутки не выявили ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 63 случая;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 5 случаев;

Запорожская область - 3 случая;

Киевская область - 13 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 4 случая;

Николаевская область - 7 случаев;

Одесская область - 10 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 1 случай;

Сумская область - 5 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 9 случаев;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 3 случая;

Черновицкая область - 2 случая.