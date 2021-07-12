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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля
В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 11 июля 2021 года в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 266 человек;
летальных случаев - 7;
выздоровели - 236 человек;
протестировано: методом ПЦР - 9606 человек, методом ИФА - 1714 человек, экспресс-тестами - 5 365 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 241 217 человек;
выздоровели - 2 177 529 человек;
летальных исходов - 52 604;
проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.
На фоне общего сокращения количество проведенных тестов, за сутки не выявили ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 63 случая;
Винницкая область - 7 случаев;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 5 случаев;
Запорожская область - 3 случая;
Киевская область - 13 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 4 случая;
Николаевская область - 7 случаев;
Одесская область - 10 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 1 случай;
Сумская область - 5 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 9 случаев;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 3 случая;
Черновицкая область - 2 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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