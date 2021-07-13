Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения

13.07.2021 08:00

Футболист Роман Зозуля посетил раненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в реабилитационном центре Next Step Ukraine. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Ирина Ващук Дискипио.

"Спасибо Роману за сотрудничество с Revived Soldiers Ukraine и подарки! Спортсмены Украины защищают имя Нации на международной спортивной арене так же как и военные защищают границы Украины на нашей земле", - написала Ващук.