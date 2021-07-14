Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля

14.07.2021 11:00

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных. Также было зарегистрировано 25 летальных случаев. Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 13 июля 2021 года в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 409 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 797 человек;

протестировано: методом ПЦР - 18 572 человека, методом ИФА - 8105 человек, экспресс-тестами - 16 972 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 242 245 человек;

выздоровели - 2 179 076 человек;

летальных исходов - 52 665;

проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 34, медработников - 23.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 165 случаев;

Винницкая область - 6 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 31 случай;

Донецкая область - 31 случай;

Житомирская область - 4 случая;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 39 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 22 случая;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 36 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 6 случаев;

Сумская область - 22 случая;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 11 случаев.