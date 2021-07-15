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На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer

15.07.2021 09:00
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На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer

В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух контейнерах. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации в ночь на четверг, 15 июля.
По данным чиновников, 30 июня года ГП Укрмедпостач поставили в КП Харьковский областной аптечный склад 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.
При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).
"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.



Теги: вакцина, Харьковская область, COVID-19
 
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