Рада отправила Авакова в отставку

15.07.2021 12:00

Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net.

Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 июля. Он возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

Во фракции Слуга народа предлагают назначить министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.

Его назначение рассмотрят завтра.