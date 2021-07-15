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Рада отправила Авакова в отставку
15.07.2021 12:00
Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net.
Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 июля. Он возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.
Во фракции Слуга народа предлагают назначить министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.
Его назначение рассмотрят завтра.
Теги: отставка, Верховная Рада, Аваков
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