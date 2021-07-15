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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

15.07.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 15 июля.
"Среди заболевших: детей – 37, медработников – 12. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 177
Винницкая область - 13
Волынская область - 2
Днепропетровская область - 20
Донецкая область - 32
Житомирская область - 33
Закарпатская область - 2
Запорожская область - 26
Ивано-Франковская область - 11
Киевская область - 31
Кировоградская область - 3
Луганская область - 21
Львовская область - 30
Николаевская область - 25
Одесская область - 57
Полтавская область - 13
Ровенская область - 8
Сумская область - 21
Тернопольская обл - 7
Харьковская область - 21
Херсонская область - 11
Хмельницкая область - 10
Черкасская область - 22
Черновицкая область -10
Черниговская область - 17.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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