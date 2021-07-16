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В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты

16.07.2021 14:00
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В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты

Сертификат о вакцинации, который выдает Украина уже согласились признать несколько стран Европы. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, сообщает Корреспондент.net.
"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел активно занимается договоренностями о признании украинских сертификатов другими странами. Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.



Теги: признание, вакцинация, сертификат, Кабмин, COVID-19
 
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