Верховная Рада назначила нового главу МВД

16.07.2021 13:00

Верховная Рада 271 голосами назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщает Корреспондент.net.

"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский перед голосованием.

Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.