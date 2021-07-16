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Верховная Рада назначила нового главу МВД
Верховная Рада 271 голосами назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщает Корреспондент.net.
"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский перед голосованием.
Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.
После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.
Теги: Верховная Рада, назначение, министр МВД
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