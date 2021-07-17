Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО

17.07.2021 10:00

На заседании СНБО в пятницу, 16 июля, рассмотрели шесть вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов, передает Корреспондент.net.

По его словам, первый вопрос о безпасности госграницы является секретным. Его снова обсудят через две недели.

Вторым вопросом на СНБО решили, что в декларациях появится графа о наличии двойного гражданства.

"Мы в это решение внесли определенное дополнение, касающееся того, что все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на проживание той или иной страны. Это будет обязательным для граждан, которые заполняют декларации, таких граждан, я напомню, около одного миллиона в год. Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнять декларацию и указывать наличие в них иного гражданства", - сказал Данилов.

Также рассматривался вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности. Определено 137 видов сырья, которое будет под особым контролем.

Также на СНБО приняли решение о введении санкций против девяти граждан, находящихся в санкционном списке США. При этом имен попавших под санкции Данилов не назвал. Также он сообщил, что список из еще 25 организаций, которые могут попасть под санкции, отправили на доработку.

Пятым вопросом обсуждался допуск в 2021 году войск иностранных государств, в том числе для участия в параде ко Дню независимости.

Последним вопросом обсудили мониторинг за выполнением закона об олигархах.

Кроме того, обсудили, как будет реагировать система здравоохранения на новые штаммы коронавируса.

По словам Данилова, уже у 33% украинцев по данным исследований сформировался иммунитет.