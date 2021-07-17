- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО10:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля10:00
- На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 08:00
Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО
На заседании СНБО в пятницу, 16 июля, рассмотрели шесть вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов, передает Корреспондент.net.
По его словам, первый вопрос о безпасности госграницы является секретным. Его снова обсудят через две недели.
Вторым вопросом на СНБО решили, что в декларациях появится графа о наличии двойного гражданства.
"Мы в это решение внесли определенное дополнение, касающееся того, что все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на проживание той или иной страны. Это будет обязательным для граждан, которые заполняют декларации, таких граждан, я напомню, около одного миллиона в год. Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны будут заполнять декларацию и указывать наличие в них иного гражданства", - сказал Данилов.
Также рассматривался вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности. Определено 137 видов сырья, которое будет под особым контролем.
Также на СНБО приняли решение о введении санкций против девяти граждан, находящихся в санкционном списке США. При этом имен попавших под санкции Данилов не назвал. Также он сообщил, что список из еще 25 организаций, которые могут попасть под санкции, отправили на доработку.
Пятым вопросом обсуждался допуск в 2021 году войск иностранных государств, в том числе для участия в параде ко Дню независимости.
Последним вопросом обсудили мониторинг за выполнением закона об олигархах.
Кроме того, обсудили, как будет реагировать система здравоохранения на новые штаммы коронавируса.
По словам Данилова, уже у 33% украинцев по данным исследований сформировался иммунитет.
Теги: СНБО, итоги, заседание
- Богатырева прощупала прочность парламента
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО
- Клюев возглавит штаб регионалов?
- Парламентские выборы. Результаты обработки 30% бюллетеней
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе
- Политолог назвал главный страх команды Зеленского - "слугам народа" теперь не позавидуешь
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод09:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО10:00
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод09:00
- Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"17:00
- На Северском Донце проведут массовый заплыв среди любителей16:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»