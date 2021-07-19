Последние новости раздела
- Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля13:00
- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО10:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля10:00
- На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer09:00
Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID
19.07.2021 09:00
В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Сегодня.
"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления о том, что сделала Украина по инновационным препаратам, имеющих прямое действие на вирус", – сказал министр.
По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.
О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил.
Ляшко добавил, что официальное заявление стоит ожидать в течение двух недель.
Теги: лекарство, COVID-19, Ляшко
Читайте также:
- Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-19
- В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус
- ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин
- В Рубежном собираются выпускать лекарство от коронавируса
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина
- В Донецке запускают автобусный маршрут через три района08:00
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей17:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)13:00
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах11:00
- За субботу оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое наших воинов ранены09:00
- На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская17:00
- Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе15:00
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод09:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID09:00
- В Донецке запускают автобусный маршрут через три района08:00
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей17:00
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля15:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)13:00
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля10:00
- За субботу оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое наших воинов ранены09:00
- На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская17:00
- Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе15:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод
- На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская
- Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»
- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО