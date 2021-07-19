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В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)
19.07.2021 14:00
В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
"Станция "Академгородок", Вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам. Попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — добавили впоследствии в пресс-службе.
Теги: Киев, закрытие, метро, затопление, ливень
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