В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)

19.07.2021 14:00

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

"Станция "Академгородок", Вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам. Попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — добавили впоследствии в пресс-службе.