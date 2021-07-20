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Ляшко объявил о начале пятого этапа вакцинации
20.07.2021 12:00
В Украине с 21 июля начинается пятый этап вакцинации против коронавируса. Все взрослые от 18 лет смогут получить прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.
Теги: Украина, вакцинация, Кабмин
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