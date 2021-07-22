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СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ

22.07.2021 15:00
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СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ

Служба безопасности Украины совместно с контрразведкой и внутренней безопасностью блокировала деятельность агентурной сети российской ФСБ на территории Херсонской области. об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Россию был завербован сотрудниками ФСБ.
Для выполнения задач российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц.
Среди них:
сотрудник СБУ в Херсонской области;
работник местной прокуратуры;
сотрудник полиции;
чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
бывший чиновник облгосадминистрации.
СБУ также установила куратора сети в Москве. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, специализирующийся на вопросе Украины. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".
Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.
Российскую спецслужбу интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, воинских подразделениях и органах местного самоуправления.
За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.
По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары, евро и российские рубли).
Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны. Им объявлено о подозрении по статье о государственной измене (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.
В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что задержанные – два полковника СБУ, один из которых в отставке.
"Действующий полковник заявил коллегам из Службы, которые его задерживали, что, мол, "таким, как вы, недолго осталось". Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал журналист.



Теги: Россия, СБУ, ФСБ, задержание, агенты
 
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