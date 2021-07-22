Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля

22.07.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 726 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Вчерашний показатель вновь превышен. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав утром в четверг, 22 июля.

"Среди заболевших: детей – 52, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровел – 501 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52 790.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 246

Винницкая обл - 22

Волынская обл - 1

Днепропетровская обл - 13

Донецкая обл - 44

Житомирская обл - 11

Закарпатская обл - 9

Запорожская обл - 34

Ивано-Франковская обл - 14

Киевская обл - 9

Кировоградская обл - 3

Луганская обл - 31

Львовская обл - 24

Николаевская обл - 19

Одесская обл - 42

Полтавская обл - 26

Ровенская обл - 5

Сумская обл - 37

Тернопольская обл - 6

Харьковская обл - 41

Херсонская обл - 35

Хмельницкая обл - 9

Черкасская обл - 23

Черновицкая обл - 7

Черниговская обл - 15.