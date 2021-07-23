Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля

23.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.

"Среди заболевших: детей – 57, медработников – 15. Также госпитализированы – 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровели – 639 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 226

Винницкая обл - 8

Волынская обл - 5

Днепропетровская обл - 39

Донецкая обл - 79

Житомирская обл - 13

Закарпатская обл - 5

Запорожская обл - 26

Ивано-Франковская обл - 10

Киевская обл - 21

Кировоградская обл - 1

Луганская обл - 27

Львовская обл - 18

Николаевская обл - 18

Одесская обл - 35

Полтавская обл - 21

Ровенская обл - 10

Сумская обл - 26

Тернопольская обл - 8

Харьковская обл - 67

Херсонская обл - 37

Хмельницкая обл - 19

Черкасская обл - 19

Черновицкая обл - 22

Черниговская обл - 3.