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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля

24.07.2021 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.
За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 194 случая;
Винницкая область – 14 случаев;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 58 случаев;
Донецкая область – 30 случаев;
Житомирская область – 3 случая;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 24 случая;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 30 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 30 случаев;
Львовская область – 42 случая;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 38 случаев;
Полтавская область – 29 случаев;
Ровенская область – 10 случаев;
Сумская область – 42 случая;
Тернопольская область – 9 случаев;
Харьковская область – 32 случая;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 22 случая;
Черновицкая область – 7 случаев;
Черниговская область – 19 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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