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В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
25.07.2021 09:00
Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента, сообщает Корреспондент.net.
Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.
Его авторами являются три парламентария - Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).
Текст документа пока не обнародован.
Теги: Россия, законопроект, гражданство, паспорт, Верховная Рада
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