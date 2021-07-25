В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт

25.07.2021 09:00

Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента, сообщает Корреспондент.net.

Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.

Его авторами являются три парламентария - Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).

Текст документа пока не обнародован.