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Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии
27.07.2021 08:00
«Укрзализныця» задерживает семь поездов из-за аварийного отключения электричества, сообщает пресс-служба компании.
«Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой», — говорится в сообщении.
Отстают от графика следующие поезда:
№ 10 Киев - Мариуполь (+ 57 мин)
№ 116/136 Киев - Бердянск, Авдеевка (+ 25 мин)
№ 228 Киев - Бердянск (+ 50 мин);
№ 12 Киев - Новоалексеевка (+ 50 мин);
№ 44 Чернигов - Ивано-Франковск (+ 53 мин);
№ 81 Киев - Ужгород (+ 32 мин);№ 49 Киев - Трускавец (+ 15 мин).
В компании пообещали приложить «максимальные усилия», для сокращения отставания поездов от графика.
Теги: Киев, Укрзализниця, опоздание, поезда
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