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Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов
30.07.2021 10:00
На станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись грузовик и поезд. Из-за аварии ряд поездов в направлении Харьков-Киев задерживаются, сообщает Укрзализныця.
По состоянию на 8:45 опаздывают следующие поезда:
№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3:00 50 минут);
№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00 20 минут);
№126 Киев - Константиновка (задержка составила 2:00)
№17 Харьков - Ужгород (задержка составила 2:00)
№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 2:00)
№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 1:00 30 минут);
№41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1:00)
№58 Одесса - Ковель (задержка составила 1:00).
Теги: авария, Укрзализниця, Полтавская область, задержка, поезда
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