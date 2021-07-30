Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов

30.07.2021 10:00

На станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись грузовик и поезд. Из-за аварии ряд поездов в направлении Харьков-Киев задерживаются, сообщает Укрзализныця.

По состоянию на 8:45 опаздывают следующие поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3:00 50 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00 20 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составила 2:00)

№17 Харьков - Ужгород (задержка составила 2:00)

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 2:00)

№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 1:00 30 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1:00)

№58 Одесса - Ковель (задержка составила 1:00).