Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля

30.07.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 962 случая COVID-19, что превышает аналогичный показатель предыдущего дня. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 488 человек;

летальных случаев — 14;

выздоровели — 504 человека;

За сутки протестировано:

-методом ПЦР — 19397 человек,

методом ИФА — 7997 человек,

экспресс-тестами — 13934 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 251 869 человек;

выздоровели — 2 186 353 лица;

летальных случаев — 52 930;

проведения ПЦР-тестов — 11 360 926.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 233 случая;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 14 случаев;

Днепропетровская область - 64 случая;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 29 случаев;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область - 16 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 51 случай;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 83 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 6 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 72 случая;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.