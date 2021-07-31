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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.
Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели - 510 человек;
За сутки протестировано: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело -2252785 человек;
выздоровели - 2186863 лица;
летальных случаев - 52 945;
проведения ПЦР-тестов - 11381585.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
Киев – 176 случаев;
Винницкая область – 9 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 56 случаев;
Донецкая область – 73 случая;
Житомирская область – 27 случаев;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 29 случаев;
Ивано – Франковская область – 22 случая;
Киевская область – 39 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 85 случаев;
Полтавская область – 28 случаев;
Ровенская область – 12 случаев;
Сумская область – 34 случая;
Тернопольская область – 17 случаев;
Харьковская область – 70 случаев;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 19 случаев;
Черниговская область – 20 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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