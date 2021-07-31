Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля

31.07.2021 15:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели - 510 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело -2252785 человек;

выздоровели - 2186863 лица;

летальных случаев - 52 945;

проведения ПЦР-тестов - 11381585.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 56 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 29 случаев;

Ивано – Франковская область – 22 случая;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 85 случаев;

Полтавская область – 28 случаев;

Ровенская область – 12 случаев;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 17 случаев;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.