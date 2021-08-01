Народный синоптик рассказал о погоде в августе

01.08.2021 13:00

Согласно расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в дебюте августа будет умеренной, сообщает Апостроф.

Так, с 1 по 3 августа столбики термометров будут показывать среднесуточную температуру в диапазоне от 25 до 27 градусов тепла. Кроме того, 1 августа возможны дожди.

А вот 4 августа произойдет скачок температуры: дневные показатели будут варьироваться от +33 до +35 градусов. Но такие экстремальные температуры продлятся не долго: уже начиная с 5 августа среднесуточная температура воздуха постепенно пойдет на убыль.

В период с 5 по 10 августа народный синоптик прогнозирует 23-25 градусов выше нуля. Летнюю прохладу принесут и дожди 8 и 9 августа.

С 11 августа ожидается очередной температурный подъем: дневные среднесуточные показатели температуры будут достигать 29-31 градус тепла. Но тридцатиградусная жара продержится всего каких-то пару дней: 13 августа температура воздуха вновь упадет до 23 градусов.

Два дня на передышку, осадки 14 августа и снова жара до 28 градусов, начиная с 15 августа. Впрочем, этот температурный подъем, согласно расчетам народного синоптика, будет последним экстремальным повышением температуры летом 2021 года.