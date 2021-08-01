Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа

01.08.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост упал почти в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав в воскресенье, 1 августа.

"Среди новых случаев: детей – 16, медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 473 человека, летальных случаев – 6, выздоровели – 131 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев – 52 951.

Полная суточная COVID-статистика по областям:

Киев – 86 случаев;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 55 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 21 случай;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 12 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.