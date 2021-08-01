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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост упал почти в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав в воскресенье, 1 августа.
"Среди новых случаев: детей – 16, медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 473 человека, летальных случаев – 6, выздоровели – 131 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев – 52 951.
Полная суточная COVID-статистика по областям:
Киев – 86 случаев;
Винницкая область – 18 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 14 случаев;
Житомирская область – 24 случая;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 16 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 24 случая;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 12 случаев;
Николаевская область – 20 случаев;
Одесская область – 55 случаев;
Полтавская область – 10 случаев;
Ровненская область – 5 случаев;
Сумская область – 16 случаев;
Тернопольская область – 21 случай;
Харьковская область – 40 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 4 случая;
Черкасская область – 7 случаев;
Черновицкая область – 12 случаев;
Черниговская область – 6 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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