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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа
В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа.
При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - 2187170), а скончались четверо украинцев (всего - 52955).
Случаев / вакцинаций (2 доза):
Киев - 62/1978
Винницкая обл - 21/286
Волынская обл - 2/94
Днепропетровская обл - 9/475
Донецкая обл - 2/82
Житомирская обл - 12/533
Закарпатская обл - 0/212
Запорожская обл - 0/149
Ивано-Франковская обл - 1/170
Киевская обл - 5/515
Кировоградская обл - 1/186
Луганская обл - 6/26
Львовская обл - 12/867
Николаевская обл - 16/32
Одесская обл - 30/911
Полтавская обл - 2/786
Ровенская обл - 4/75
Сумская обл - 3/106
Тернопольская обл - 30/247
Харьковская обл - 17/426
Херсонская обл - 11/551
Хмельницкая обл - 4/325
Черкасская обл - 1/479
Черновицкая обл - 10/178
Черниговская обл - 4/669.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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