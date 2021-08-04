Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа

04.08.2021 15:00

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние 24 часа вирус забрал жизни 43 украинцев. С начала пандемии от последствий COVID-19 скончалось 53 024 человека.

Также за минувшие сутки было госпитализировано - 572 человека; выздоровели - 570 человек. За сутки протестировано методом ПЦР – 22 533 человека, методом ИФА – 8 064 человек, экспресс-тестами – 16 845 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 255 345 человек; недуг побороли 2 188 273 украинца; было проведено ПЦР-тестов – 11 446 663.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

Киев – 236 случаев;

Винницкая область – 19 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 53 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 23 случая;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 19 случаев;

Харьковская область – 75 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 2 случая.