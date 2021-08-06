Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа

06.08.2021 14:00

В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай коронавируса - всего в стране их уже 2257478. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 6 августа.

При этом выздоровели за день 478 человек (всего - 2189293), скончались 16 украинцев (всего - 53065), в больницы попали 516 человек за сутки.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 164/13970

Винницкая - 46/4254

Волынская - 9/1298

Днепропетровская - 54/6085

Донецк - 57/2296

Житомирская - 17/3237

Закарпатская - 11/1660

Запорожская - 43/1627

Ивано-Франковская - 16/1668

Киевская - 54/3996

Кировоградская - 6/1431

Луганская - 25/775

Львовская - 64/3936

Николаевская - 13/1849

Одесская - 92/2464

Полтавская - 23/2170

Ровенская - 16/915

Сумская - 49/1271

Тернопольская - 32/1306

Харьковская - 83/3235

Херсонская - 95/1841

Хмельницкая - 37/2341

Черкасская - 26/1418

Черновицкая - 24/1265

Черниговская - 25/2628.