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Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
08.08.2021 17:00
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью Радио Свобода, что Министерство здравоохранения рекомендовало сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.
«Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально», — сказал он.
Он подчеркнул, что при 14-дневном интервале эффективность CoronaVac составляет 83%.
Теги: прививка, Минздрав, COVID-19
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