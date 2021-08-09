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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа

09.08.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа

В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, заболели 20 детей и два медработника.
Также отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни пяти граждан. Всего зарегистрировано 53,1 тысяча летальных исхода.
За прошедшие сутки было госпитализировано 400 человек; выздоровели 281 человек.
За сутки протестировано  методом ПЦР 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человек,  экспресс-тестами – 5 913 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 259 451 человек;  выздоровели – 2 191 202 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 537 474.
Количество новых больных коронавирусом в регионах за сутки:
Киев – 51 случай;
Винницкая область – 24 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 12 случаев;
Донецкая область – 1 случай;
Житомирская область – 17 случаев;
Запорожская область – не сообщили ни о каком случае;
Закарпатская область – не сообщили ни о каком случае;
Ивано – Франковская область – 20 случаев;
Киевская область – 5 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 9 случаев;
Львовская область – 9 случаев;
Николаевская область – 8 случаев;
Одесская область – 39 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 2 случая;
Сумская область – 15 случаев;
Тернопольская область – 32 случая;
Харьковская область – 13 случаев;
Херсонская область – 7 случаев;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черкасская область – 2 случая;
Черновицкая область – 21 случай;
Черниговская область – 6 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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