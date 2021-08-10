- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный08:00
- У Зеленского назвали дату визита Меркель в Украину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа10:00
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"08:00
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа14:00
"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения
"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану" Комфортный сезон ", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.
Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля).
В течение семи месяцев клиент платит равными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.
Необходимый на отопительный сезон объем газа рассчитывается с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и, соответственно, его типа потребления, среди которых "Приготовление пищи" (50-200 кубометров газа в месяц), "приготовление пищи и подогрев воды" (150- 500 кубометров газа в месяц), а также "Отопление" (800-20 тыс. кубометров газа в месяц).
Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн каждый клиент получает скидку 1%, начисляемую на личный счет и автоматически учитываемую при платеже в следующем месяце. Со скидкой в 1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.
Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона - семь полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.
Теги: Нафтогаз, газ, тариф, население
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили16:00
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен09:00
- В ОРДО провели "зарядку с РФ"17:00
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный08:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения
- В ОРДО провели "зарядку с РФ"
- В Донецке загорелся мусорный полигон
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
- В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"