Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа

10.08.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них заболели 37 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие 24 часа было госпитализировано 335 человек; с болезнью справились 1 390 человек.

За сутки вирус забрал жизни 24 украинцев. С начала пандемии в Украине 53 124 летальных исходов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 260 232 человек, выздоровели – 2 92 592 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 559 179.

Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:

Киев – 167 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 25 случаев;

Донецкая область – 78 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 35 случаев;

Ровненская область – 19 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.