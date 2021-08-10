Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный

10.08.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море и проверил готовность военных к его обороне. Об этом сообщает сайт Президента.
Зеленский посетил остров в рамках рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области.
"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", - говорится в сообщении.
Зеленский акцентировал на важности проведения подобных учений, которые происходят на очень высоком уровне.
«Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», - заявил он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать страну, государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.



Теги: Черное море, учения, ВСУ, Зеленский, остров Змеиный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх