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Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море и проверил готовность военных к его обороне. Об этом сообщает сайт Президента.
Зеленский посетил остров в рамках рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области.
"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", - говорится в сообщении.
Зеленский акцентировал на важности проведения подобных учений, которые происходят на очень высоком уровне.
«Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», - заявил он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать страну, государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.
Теги: Черное море, учения, ВСУ, Зеленский, остров Змеиный
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