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Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября

11.08.2021 14:00
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Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15 000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.



Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
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