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Кабмин снизит тарифы на электроэнергию для экономных потребителей
11.08.2021 17:00
Кабинет Министров снизит тариф на электроэнергию для населения с месячным объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает НВ.
«По инициативе президента Владимира Зеленского, тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-час, будет снижен до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений. Новые правила заработают с 1 октября», — заявил он.
Теги: население, электроэнергия, тарифы, Кабмин
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