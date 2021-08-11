- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac08:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный08:00
- У Зеленского назвали дату визита Меркель в Украину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа10:00
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"08:00
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 августа14:00
Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac
Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве напомнили, что CoronaVac - инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
"Это старая и хорошо изучена технология. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.
Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения", - сказано в сообщении.
По состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech. При этом почти 1,18 млн украинцев уже привились этой вакциной.
Теги: Минздрав, вакцинация, эффективность, COVID-19, CoronaVac
- Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации
- Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации
- Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса
- Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)
- Минздрав утвердил пять этапов вакцинации от COVID-19
- В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили16:00
- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac08:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое
- В Мариуполе третий день идет фестиваль MRPL City-2021 (ВИДЕО)
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный