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СБУ блокировала создание фейковой "громады" в Запорожской области

11.08.2021 15:00
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СБУ блокировала создание фейковой "громады" в Запорожской области

СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призывали граждан не признавать украинские органы власти. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных образований; компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.



Теги: Запорожская область, СБУ, громада, фейк
 
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