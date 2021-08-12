Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа

12.08.2021 11:00

В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. Об этом сообщает Минздрав.

Среди инфицированных 77 детей и 41 медработник.

По данным ведомства, от вируса за сутки скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.

За сутки госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами – 17 267.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 48 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 75 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 57 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 случаев;

Киевская область – 40 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 77 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ровенская область – 31 случай;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 18 случаев;

Черновицкая область – 41 случай;

Черниговская область – 36 случаев.