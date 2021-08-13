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Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО

13.08.2021 13:00
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Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО

Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, сепаратисты в течение 2014-2016 годов активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.
Следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности страны.



Теги: боевик, СБУ, задержание, ОРДЛО
 
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