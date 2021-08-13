Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа

13.08.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.

Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.

Новые случаи коронавируса в регионах

Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 30 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 84 случая;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 45 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 78 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 99 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 24 случая;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 46 случаев;

Харьковская область – 78 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 42 случая;

Черниговская область – 41 случай.