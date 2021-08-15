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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа
За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте Минздрава 15 августа.
Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.
За сутки сделали 30 798 тестирований. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирований.
Статистика новых случаев в регионах:
Киев – 87 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 8 случаев;
Днепропетровская область – 58 случаев;
Донецкая область – 32 случая;
Житомирская область – 30 случаев;
Запорожская область – 20 случаев;
Ивано-Франковская область – 60 случаев;
Киевская область – 42 случая;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 11 случаев;
Львовская область – 16 случаев;
Николаевская область – 20 случаев;
Одесская область – 59 случаев;
Полтавская область – 8 случаев;
Ровенская область – 3 случая;
Сумская область – 6 случаев;
Тернопольская область – 49 случаев;
Харьковская область – 53 случая;
Херсонская область – 32 случая;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 10 случаев;
Черновицкая область – 34 случая;
Черниговская область – 18 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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