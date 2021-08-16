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Народный синоптик дал прогноз на День независимости
16.08.2021 17:00
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня, какая погода ожидает украинцев на День независимости 24 августа.
По информации метеоролога-любителя, август в этом году продемонстрирует погодные контрасты. В начале месяца будет сильная жара, которую во второй половине сменит осенняя прохлада.
Однако на годовщину независимости ожидается теплая, комфортная погода.
"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", – указал Горбань.
Теги: Украина, День Независимости, прогноз погоды
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