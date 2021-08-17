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Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса
17.08.2021 09:00
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина.
Начиная со среды, 18 августа, за прививку от коронавируса украинцы смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".
"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.
Теги: концерт, билет, Минздрав, День Независимости
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