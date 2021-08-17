Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа

17.08.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2267219. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 17 августа.

Выздоровели за сутки 433 человека (всего - 2197508), скончались 27 украинцев (Всего - 53269), в больницы попали 379.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 127/8288

Винницкая - 7/1777

Волынская - 6/959

Днепропетровская - 49/3992

Донецк - 16/1678

Житомирская - 12/1268

Закарпатская - 22/1099

Запорожская - 74/1426

Ивано-Франковская - 24/1048

Киевская - 48/3650

Кировоградская - 1/1092

Луганская - 68/1016

Львовская - 49/2756

Николаевская - 16/1705

Одесская - 111/2848

Полтавская - 10/3073

Ровенская - 21/1011

Сумская - 28/1764

Тернопольская - 6/965

Харьковская - 86/4238

Херсонская - 12/1502

Хмельницкая - 43/777

Черкасская - 13/2279

Черновицкая - 41/1126

Черниговская - 0/1895.