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В Киев прибыла делегация Конгресса США
Делегация комитета по вооруженным силам Конгресса США прибыла в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.
Так, в понедельник состоялась встреча секретаря СНБО Алексея Данилова с представителями комитета во главе с Адамом Смитом.
"Данилов выразил благодарность за предоставленную Украине Соединенными Штатами Америки помощь в сфере безопасности, которая, по его словам, имеет для Украины чрезвычайно важное значение и существенно усиливает возможности государства в противостоянии российской агрессии", - сказано в сообщении.
Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере.
Отмечается, что Данилов особое внимание уделил вопросу кибероружия, отметив, что оно становится "оружием номер один" в современных войнах и в будущем. Сфера кибербезопасности, как подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности, является ключевой составляющей национальной безопасности.
Теги: США, Киев, СНБО, конгресс, делегация
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