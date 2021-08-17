За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ

17.08.2021 08:00

За сутки, 16 августа, на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 17 августа.

У Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Водяного, на Приазовье, сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки сепаратисты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

С начала суток со стороны сепаратистов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В направлении Водяного, у Донецка, сепаратисты применили минометы 120-го калибра.

"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в пресс-центре штаба.