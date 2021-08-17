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За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ

17.08.2021 08:00
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За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ

За сутки, 16 августа, на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 17 августа.
У Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Водяного, на Приазовье, сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки сепаратисты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
С начала суток со стороны сепаратистов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В направлении Водяного, у Донецка, сепаратисты применили минометы 120-го калибра.
"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в пресс-центре штаба.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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