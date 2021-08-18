Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса

18.08.2021 16:00

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Решение принято во время заседания правительства в среду, 18 августа, сообщает Укринформ.

Документ предусматривает имплементацию ряда задач и мероприятий по ключевым направлениям. В частности, совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, индустриализации и инноваций, развитие критической инфраструктуры и логистики, а также формирование регионального рынка труда и налаживание коммуникаций.

Так, по первому направлению предусматривается создание трех типов моделей территорий приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов, устранение излишнего регулирования хозяйственной деятельности, инициирование образования Фонда консорциумного финансирования.

Второе направление включает мероприятия по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью и формированию технологических цепочек перерабатывающих производств, стимулированию развития новых высокотехнологичных производств. Речь идет о содействии привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности, развитии агропромышленного комплекса, прежде всего, для формирования сегмента животноводства, орошаемого земледелия.

В направлении развития критической инфраструктуры и логистики определены создание транспортно-логистических кластеров и базовых логистических центров, модернизация железнодорожной магистрали и ее инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газопоставляющей инфраструктуры.

Формирование регионального рынка труда будет обеспечено путем реализации программ переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, поддержки перемещенных учреждений высшего образования, а также проведения мероприятий образовательной и информационно-консультационной направленности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Не менее важным направлением в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины является налаживание коммуникаций. В этом направлении предусматривается осуществление мероприятий по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса.

По словам, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, на данный момент стратегия будет действовать на подконтрольную территорию Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион.