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Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины
18.08.2021 17:00
Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины», - сообщают в НБУ.
Тираж банкнот - 30 тысяч штук. Купить банкноты можно через онлайн-заказы, а также через интернет-магазин Нацбанка и банки-дистрибьюторы – «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Радабанк», «ТАСкомбанк».
Стоимость:
- Банкнота номиналом 100 гривен – 114 гривен;
- Банкнота номиналом 500 гривен – 512 гривен.
Теги: НБУ, юбилей, День Независимости, банкнота
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