- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа11:00
- В Киев прибыла делегация Конгресса США10:00
- Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса09:00
- За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ08:00
- Народный синоптик дал прогноз на День независимости17:00
- В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине16:00
- На Херсонщине военный пенсионер шпионил на Генштаб ВС РФ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа
В Украине за день подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666. Об этом сообщает Минздрав в среду, 18 августа.
При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 181/8410
Винницкая - 52/2734
Волынская - 13/1232
Днепропетровская - 93/4328
Донецк - 155/1769
Житомирская - 38/2227
Закарпатская - 17/1543
Запорожская - 51/1729
Ивано-Франковская - 23/1131
Киевская - 54/4279
Кировоградская - 8/1236
Луганская - 65/781
Львовская - 35/2926
Николаевская - 19/1854
Одесская - 130/3290
Полтавская - 44/19
Ровенская - 31/857
Сумская - 33/2007
Тернопольская - 47/1285
Харьковская - 89/4919
Херсонская - 76/1400
Хмельницкая - 45/1134
Черкасская - 62/3106
Черновицкая - 58/970
Черниговская - 28/1638.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня
- 20 лет Независимости: что Донецкая область приобрела, а что потеряла
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году15:00
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа13:00
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО12:00
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО13:00
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"12:00
- Медики Славянска вышли на акцию протеста11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа12:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году15:00
- В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон14:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО
- Медики Славянска вышли на акцию протеста
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
- В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании
- Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке