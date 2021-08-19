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Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы", принятого на заседании СНБО 30 июля текущего года. Соответствующий указ обнародовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Кабинет Министров должен обеспечить в 2021-2022 годах финансирование мероприятий, связанных с выкупом или принудительным отчуждением с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или их частей), которые находятся в собственности юридических и физических лиц и находятся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.
Кроме того, Кабмин также должен обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.
В частности, завершить договорно-правовое оформления государственной границы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины, а также укрепить берега украинской части пограничных водных объектов.
Теги: граница, защита, СНБО, решение, Зеленский
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