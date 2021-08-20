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МОЗ предложило помечать стикерами заведения с вакцинированным персоналом
Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши сотрудники привиты от COVID-19. Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке: bit.ly/vaccination_stickers. Вакцинированные коллективы могут расклеить у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях", - говорится в сообщении.
Также в МОЗ напомнили, что, если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться - их может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра МОЗ 0800 60 20 19.
Теги: Минздрав, вакцинация, стикер, COVID-19
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